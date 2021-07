Ischia Film Festival, per il gala i dolci firmati da Alessandro Slama

Si è conclusa l’edizione 2021 dell’Ischia Film Festival, una kermesse che segna anche la ripartenza turistica per la splendida isola in vista dei mesi estivi. Tantissime le star che si sono susseguite nel Castello Aragonese, su tutti Oliver Stone regista premio Oscar che ha ritirato il premio alla carriera ed incontrato il pubblico. Il 3 luglio nell’ Hotel Miramare & Castello si è svolta anche un’esclusiva cena di gala, dove l’organizzazione ha scelto i dolci del pluripremiato pastry chef Alessandro Slama, già campione del mondo di Panettone Artigianale. “Abbiamo scelto per un festival che trasmette i valori della Campania di presentare diversi dolci della nostra tradizione: abbiamo preparato dei babá, delle zeppole fritte di San Giuseppe sia in versione frolla liscia e frolla riccia scomposta, panettone alle albicocche con gelato alla vaniglia. Tutto basato sulla piccola pasticceria napoletana”, ha dichiarato Alessandro Slama. Grande successo per i dolci del pastry chef di Ischia Pane, che si sta concentrando sulla stagione estiva proponendo delle soluzioni dolci e salate del suo premiato panettone. Alessandro Slama intanto si prepara anche all’annuncio di tanti nuovi progetti nei prossimi mesi per far vivere ai turisti una stagione estiva all’insegna del suo inconfondibile gusto.