Ironman 70.3 Venice-Jesolo

Progettare e pianificare un evento complesso come quello di triathlon in questo periodo diventa ancora più arduo, ma la collaborazione instaurata fin dall’inizio con il Comune di Jesolo è stata fondamentale anche per creare le sinergie necessarie con gli altri territori limitrofi attraversati dai percorsi. “La sinergia tra IRONMAN, il comune di Jesolo e la regione VENETO è stata immediata” commenta Agustí Pérez Regional Director South EMEA IRONMAN Spain – Italy – Portugal “La volontà di organizzare non un semplice evento sportivo ma un connubio perfetto tra sport e scoperta del territorio è sempre alla base di un evento IRONMAN. Il Veneto è una destinazione che offre moltissimo da un punto di vista sportivo: i percorsi, prettamente pianeggianti circondati da una ricca flora e fauna lagunare, sono adatti sia ai neofiti che ai più esperti offrendo, a questi ultimi, la possibilità di realizzare il proprio record personale di stagione. Siamo sicuri – continua Agustí Pérez – che questa gara, diventerà un’icona di inizio stagione quando il calendario tornerà alla sua struttura originale.”. Gli atleti affronteranno la prima frazione, quella del nuoto, per 1900 metri nelle acque antistanti la spiaggia dell’iconico faro che segna il confine fra il Comune di Jesolo e di Cavallino. Con una partenza a rolling start, che caratterizza da qualche anno gli eventi IRONMAN, gli atleti nuoteranno per un unico giro in senso antiorario nel Mar Adriatico, acque dal fondale sabbioso adatto sia a neofiti che a nuotatori esperti. Il percorso per la maggior parte è parallelo alla battigia e l’uscita è a circa 500 mt dal punto di partenza. advertisement Una volta usciti dall’acqua si partirà alla volta dei 90 km in bici. Un unico giro totalmente pianeggiante caratterizzato da lunghi rettilinei particolarmente adatti all’utilizzo di biciclette da crono. Attraverso il ponte sul fiume Sile, si entra nel Comune di Cavallino Treporti costeggiando la laguna ricca di fauna che separa la penisola da Venezia. Dopo circa 8 km il giro di boa che riporta gli atleti a passare nuovamente in prossimità della zona cambio e inserirsi nella parte del percorso che fiancheggia tutto l’abitato di Jesolo fino a raggiungere l’indimenticabile ponte di barche posizionato in località Cortellazzo, per dirigersi verso il Comune di Eraclea caratterizzato da canali circondati da una natura rigogliosa. Rientrati a Jesolo si affronta l’ultima frazione, quella di corsa. Tre giri da sette km alternando tratti completamente ombreggiati a tratti sul lungomare fino alla spiaggia del faro. Al termine del terzo giro una passerella porterà gli atleti all’ingresso della finish line posizionata direttamente in spiaggia per conquistare la medaglia della prima edizione dell’IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo. “IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo si qualifica come l’evento di maggior spessore che coinvolgerà la località tra pochi mesi” dichiara Valerio Zoggia sindaco di Jesolo “Dobbiamo guardare a questo appuntamento come un grande momento di sport, forse la più grande celebrazione della ripartenza di questa stagione. Migliaia di atleti avranno in Jesolo il fulcro di una esperienza memorabile che farà da sentiero anche per gli anni a venire. Assieme al nostro comune saranno interessate le vicine comunità di Eraclea e Cavallino-Treporti, con una sinergia che si rivelerà preziosa per la buona riuscita dell’evento. Attendiamo allora impazienti di poter e vedere il vessillo di IRONMAN sventolare sul nostro litorale”. Con la riprogrammazione dell’evento da inizio maggio a fine settembre, al momento le iscrizioni sono state riaperte con un numero limitato di pettorali a disposizione.

Info su percorsi www.ironman.com/im703-venice-jesolo-course

Iscrizioni disponibili su www.ironman.com/im703-venice-jesolo-register A settembre atleti, famiglie, amici, pubblico e staff saranno tutti pronti per condividere insieme un’esperienza che solo un evento IRONMAN ti può regalare.