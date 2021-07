Intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari a Uri e a Castelsardo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari sono intervenuti in questi giorni per reprimere diversi reati tra i quali un tentato furto e per sanzionare l'esercente di un bar che non aveva rispettato il divieto di assembramento

Ieri sera, ad Uri (SS), i militari della stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.P., classe 1974, residente ad Uri (SS). Il provvedimento scaturisce a seguito del tentato furto avvenuto lo scorso 27 febbraio, in Corso Margherita di Savoia a Castelsardo, all’interno di un locale self service, dove ha cercato di forzare i distributori automatici.

advertisement

Ieri pomeriggio, sempre a Castelsardo (SS), i militari della stazione carabinieri, nell’ambito dei previsti controlli per il rispetto delle norme contro la diffusione dell’epidemia Sars Cov 2, hanno notificato un verbale di accertamento di violazione amministrativa per mancato rispetto delle misure di contenimento Covid-19 (divieto di assembramento nei locali pubblici) a carico dell’esercente di un bar, poiché nelle prime ore del mattino del 25.07.2021 non aveva rispettato il divieto di assembramento nel proprio locale pubblico. Per la reiterazione della sanzione si procedeva alla chiusura del locale in via preventiva per giorni 5 (cinque).