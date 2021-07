Incendi nel Marghine e nel Nuorese

“La nostra piena solidarietà alle popolazioni colpite dagli incendi che hanno investito il Marghine e il territorio nuorese, eventi difficile da domare nonostante la professionalità e l’intervento delle squadre di soccorso”.

Così i Consiglieri regionali del Partito democratico, che mostrano tutta la loro vicinanza alle popolazioni colpite dai numerosi incendi che nelle scorse ore si sono verificati su tutto il territorio regionale, in particolare nel nuorese e nel Marghine, dove le fiamme partite dalla zona industriale di Macomer hanno lambito le case e distrutto diversi ettari, nonché alcune aziende agricole.

“Il nostro pensiero – proseguono i consiglieri dem – va anche al personale Anas, alle forze dell’ordine e ai Vigili del fuoco, che hanno evitato, per quanto possibile, conseguenze ancora più gravi intervenendo prontamente per la gestione della viabilità e per le operazioni di spegnimento, rischiando la propria vita per difendere quella di altri esseri umani, animali e per salvaguardare il patrimonio ambientale del nostro territorio”.

advertisement

“Ora sollecitiamo una pronta reazione delle strutture pubbliche e l’accertamento rapido dei danni, nonché un soccorso sollecito alle vittime”, concludono i consiglieri regionali del Partito democratico.