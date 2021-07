Incendi in Sardegna, Cadeddu e Scanu (M5S): “Dichiarare subito lo stato di emergenza”

“Un’emergenza senza precedenti quella che stiamo vivendo in questi giorni, oltre 10 mila ettari di territorio della provincia di Oristano sono stati trasformati in cenere, numerose aziende la maggior parte legate al comparto agroalimentare e zootecnico sono state spazzate vie, famiglie sfollate, e luoghi unici che non esistono più e ne rimane solo il ricordo. Tutto è stato cancellato dalla furia delle fiamme, chiediamo che venga richiesto lo stato di emergenza per tutti i territori e i comuni colpiti dagli incendi”, è quanto affermano in una nota congiunta i deputati Luciano Cadeddu e Lucia Scanu.

“Una parte delle risorse del PRNN siano destinate al rimboschimento delle zone colpite e si proceda subito al ristoro delle aziende colpite da questo flagello molte delle quali erano già in crisi a causa dell’emergenza pandemica”.

“Questa emergenza non ha precedenti simili, le dimensioni di questo evento devono spingere tutti a lasciare da parte i campanilismi e lavorare al massimo per portare ristori alle famiglie e le aziende colpite da questa immane tragedia “, concludono i parlamentari Cadeddu e Scanu.