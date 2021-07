In onda lo spot con Geppi Cucciari per la campagna “Portala nel cuore” a tutela dell’ambiente

Roma, 22 luglio 2021 – “Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. La Sardegna portala nel cuore!”. Questa una parte del messaggio di Geppi Cucciari, testimonial del terzo spot della campagna pubblicitaria “Portala nel cuore”, realizzata da ADM in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna per contrastare il fenomeno dei furti di sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali dalle spiagge e dai fondali marini. Oltre a impoverire il paesaggio e a deturpare l’ambiente, tale comportamento costituisce infatti un illecito, sanzionabile con una multa in violazione dell’art. 40 comma 2 della Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16.