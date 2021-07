“Impercettibili sfumature”: mostra su Leinardi al MancaSpazio di Nuoro

E’ dedicata a Ermanno Leinardi la mostra “Impercettibili sfumature“, a cura di Chiara Manca,, che si terrà al MancaSpazio di Nuoro il 22 Luglio alle ore 19:30. Una raccolta di oltre trenta acquerelli, tutti numerati e per la maggior parte inediti, realizzati dal 1987 ai primi anni 2000, particolarmente rappresentativi della sua produzione più nota.

Nel panorama dell’arte sarda, la figura di Ermanno Leinardi, è sicuramente fra le più importanti e complesse.

Il percorso creativo che porta Leinardi a sintetizzare il segno, fino alle O e alle rette che le sorreggono, è molto articolato e complesso. L’artista nato in provincia di Pisa, si trasferisce a Cagliari prima di compiere vent’anni e nel capoluogo sardo, dopo aver abbandonato il figurativo, così come hanno fatto molti altri artisti in quegli anni, inizia la sperimentazione sulla geometria, il segno e il Transazionale.

advertisement

“Impercettibili sfumature” vuole raccontare la semplicità sconcertante che gli straordinari cromatismi e l’essenziale segno di Leinardi rappresentano ancora oggi.

Durante l’ultimo anno, la mostra Visioni Concrete a cura di Maria Dolores Picciau, è stata presentata al Ghetto di Cagliari, all’Aeroporto di Elmas e al Museo Diocesano di Oristano.

Durante il vernissage della mostra, alla presenza di Maria Dolores Picciau e di Raul Leinardi, verrà presentato in anteprima il catalogo della mostra Visioni Concrete.