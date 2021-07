Imola pronta a ospitare la carica delle 22 smart e-cup

Milano – Il mitico Autodromo di Imola, teatro di innumerevoli pagine della storia della Formula 1 e del motorsport, si prepara ad ospitare per la prima volta nella sua lunga storia una competizione 100% elettrica, trasformandosi nell’arena del terzo round della stagione 2021 della smart e-cup. La lunga entry list della serie voluta da Mercedes-Benz Italia con il supporto di Enel X e Laufenn, vedrà ai nastri partenza due novità pronte a scompigliare le carte in tavola.

Per festeggiare al meglio i 101 anni di attività, Barbuscia schiererà al via del round di Imola Vitantonio Liuzzi, già pilota di Formula 1 e Formula E, componendo un duo pronto a portare sul tetto del mondo la Pescara da corsa. Sulla SportMediaset farà invece il suo debutto nel mondo del motorsport Jakidale, giovanissimo e appassionato youtuber capace di tenere incollati allo schermo milioni di follower. Il giovane influencer di Arona affiancherà così Alberto Naska, al via sulla vettura di MERBAG Milano.

La lotta al titolo vedrà Riccardo Azzoli e la sua SpecialCar Cagliari, provare a difendere e magari allungare la propria leadership in campionato dagli assalti di un nugolo di agguerriti rivali composto dalla CityCar Bari di Francesco Savoia, la Mercedes-Benz Roma di Vittorio Ghirelli e l’Autocentauro di Gabriele Torelli, già trionfatore a Vallelunga. Guai però a sottovalutare l’altro vincitore della tappa romana, Giuseppe De Pasquale che, al volante della sua Rstar Palermo e assieme al Campione 2020 Fulvio Ferri (MERBAG Milano), è deciso a continuare la scalata in classifica dopo un’inizio di stagione sfortunato.

Occhi puntati poi sul gruppetto di outsider ad alto rischio…zona podio che vede la Crema Diesel di Michele Spoldi, l’Auto di Luigi Ferrara, la Comer Sud del leader del Trofeo Challenger Tomas Denis Calvagni e il vincitore del round di Pergusa Marco Mosconi (Bonera Group), la e-Gino di Gianluca Carboni e la Novelli 1934 di Lorenzo Longo, sul podio a Vallelunga, che chiude la Top10 assoluta di campionato.

Capoclassifica del Trofeo Junior, il 18enne Filippo Bencivenni continua rapido il suo percorso di crescita al volante della StarEmilia del Gruppo Penske Italia con il preciso obiettivo di entrare tra i primi dieci della classifica assoluta, senza però perdere di vista sia la lotta per il Trofeo Challenger, dove occupa il terzo posto, che quello dedicato ai giovani talenti.

La griglia invertita di Gara 2 potrebbe regalare tante sorprese con zampate che potrebbero arrivare dalla Venus di Piergiorgio Capra, la Sirio di Roberto Agostini, la Mercedes-Benz Roma di Silvia Sellani e la Falcar di Giuseppe Marech.

La Paradiso Group di Riccardo Longo e la Trivellato Racing di Mattia Carlotto punteranno invece a insidiare la prima posizione di Bencivenni nella classifica Junior.

Il weekend della smart e-cup sul tracciato di Imola scatterà sabato, con la sessione di prove libere e quella di qualifica, mentre la domenica sarà un vero e proprio e-race day, con le due gare in programma alle 9:10 e alle 18:10 trasmesse in live streaming da oltre 60 portali Facebook, tra cui la pagina di smart Italia, quella di SportMediaset e quella della smart e-cup.