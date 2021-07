Il weekend della scuderia Porto Cervo Racing tra Cronoscalata e Rally

Weekend su due fronti per la Porto Cervo Racing. Dal 16 al 18 luglio la Porto Cervo Racing sarà presente con tre piloti alla 60ª Cronoscalata Alghero Scala Piccada valida come sesto round del Campionato Italiano Velocità Montagna e come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro.

Dopo il buon nono posto assoluto conquistato lo scorso anno, a rappresentare i colori del Team ci sarà Marco Satta con la sua Osella FA30 (#3). Vincitore di gruppo ProdS e di classe ProdS 2000 nella scorsa edizione al volante della Honda Civic, Igor Nonnis quest’anno utilizzerà per la prima volta in gara la Wolf Thunder (#5). Infine, Mario Murgia sulla sua performante Mitsubishi Lancer Evo X (#77) cercherà di conquistare nuovamente la vittoria di gruppo N e di classe N oltre 3000.

Il programma prevede le operazioni preliminari venerdì 16 luglio, sabato le ricognizioni del tracciato sui 5,100 Km della SS 292, con partenza alle porte di Alghero. Domenica la competizione su due salite di gara, con partenza alle ore 9.

Inoltre, in Toscana, con il numero 8 sulle fiancate della Skoda Fabia R5, sarà allo start del Rally 56ª Coppa città di Lucca il co-pilota Paolo Garavaldi che leggerà le note al pilota Luca Cecchettini, in sostituzione del driver Paolo Moricci. Sabato sono in programma tre prove speciali da ripetere due volte: Pizzorne, Boveglio e Bagni di Lucca per un totale di oltre sessanta chilometri cronometrati, con la partenza prevista dall’area antistante lo stadio Porta Elisa alle ore 12.26.

Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.