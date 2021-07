Il teatro amatoriale riparte anche in Sardegna a Perdasdefogu

Finalmente in zona bianca e anche il teatro amatoriale in Sardegna riparte.

A Perdasdefogu dopo mille peripezie, incontri, confronti, parte la XII edizione del Festival, fortemente voluto dalla U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro) Sardegna, e organizzato dalla compagnia Sa Brulla di Perdasdefogu in stretta collaborazione con la stessa U.I.L.T. .

L’organizzazione del Festival segue rigorosamente le indicazioni sanitarie per il contenimento della diffusione della pandemia.

La rassegna quest’anno è titolata “Voci dal Territorio” ad indicare il grande impegno che la U.I.L.T. pone nel dare voce, nel valorizzare le voci provenienti dal singolo territorio, accompagnando quelle iniziative che sono espressione della comunità locale.

Tema della rassegna in quest’ambito è la creazione di uno scambio di esperienze e culture. Infatti, nel centro dell’entroterra sardo saranno ospiti una compagnia proveniente dalla Toscana, una dal Friuli Venezia Giulia, una da Sassari, una da Dolianova e una da Guspini. Oltre ovviamente alla compagnia locale autentica protagonista di tutto il Festival.

Sempre a proposito di scambio culturale, da sottolineare che la compagnia proveniente dalla Toscana porterà in scena uno spettacolo (17 luglio) del sardo Bepi Vigna (scrittore, sceneggiatore, giornalista pubblicista di fama mondiale), mentre la compagnia friulana dedicherà una prima serata (3 agosto) ad un incontro-dibattito col pubblico per approfondire i temi della mitologia greca e dalla sua grande importanza storico letteraria in tutto il Mediterraneo e quindi i suoi riflessi nella storia della Sardegna. L’indomani, il 4 agosto, metterà in scena lo spettacolo Circeide che coinvolgerà vari attori della Sardegna, che verranno integrati nello spettacolo a conferma della volontà di coinvolgere in pieno la popolazione locale rendendola non solo protagonista dell’evento ma anche nella realizzazione dell’opera stessa.

La compagnia di Sassari, Paco Mustela, porterà uno spettacolo (il 24 luglio) per la regia di Pierangelo Sanna, 4 atti brevi riadattati dallo stesso Pierangelo Sanna e tratti da testi di Pirandello, Eduardo De Filippo, Aldo e Carlo Giuffrè e Achille Campanile. Bello sottolineare la compagnia di Sassari parteciperà al Festival Nazionale U.I.L.T. nell’autunno 2021. È la prima volta che una compagnia della Sardegna viene selezionata in questo prestigiosissimo Festiva.

Nelle altre due serate sarà protagonista una compagnia di Dolianova (21 agosto), la Doliense, e una compagnia di Guspini (28 agosto), Compagnia Filodrammatica Guspinese, che regaleranno due opere teatrali della cultura locale.

Chiuderà il tutto la compagnia locale Sa Brulla di Perdasdefogu l’11 settembre con un’opera di Tonio Dei per la regia della foghesina Anna Mameli.

E’ una grande occasione per far ripartire il teatro in modo sereno e con un livello degli incontri e delle opere davvero valido.