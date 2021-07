Il punto di Roberto Napoletano. La ricostruzione va fatta anche nei partiti

L’opportunità di ricostruire la geografia politica, riducendo gli schieramenti nel numero e facendoli più inclusivi e moderni

Superata l’emergenza del nuovo ’29, gli italiani potranno tornare a scegliere tra due classi dirigenti alternative per capacità e formazione. Dove, si spera, si senta meno il peso delle ali estreme per il loro carico di irresponsabilità e di menzogna messo a dura prova dai fatti rocciosi della grande crisi globale. Ritorna, non a caso molto evocato da Mattarella, sempre De Gasperi. Che si inventò un centro che esprimeva la cultura media italiana sotto lo schema dell’unità politica dei cattolici e metteva dentro anche la tradizione progressista confluita tutta in un solo partito che era il partito della nazione