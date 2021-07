Il punto di Roberto Napoletano: I numeri della ripartenza. La strada è spianata ma non bisogna sbandare

di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia

La stima dell’Istat per il prodotto interno lordo (Pil) italiano nel secondo trimestre è nettamente più del doppio di quella prevista dal consenso degli analisti: siamo a una crescita del 2,7% contro l’1,2%. È vero che in tempi di pandemia globale e di nuovo ’29 mondiale la volatilità la fa da padrone, ma una variazione in positivo di tali dimensioni non era nell’ordine delle cose ipotizzabili. Questo dato significa che nei primi due trimestri l’Italia ha già acquisito una crescita del 4,7/4,8%.

Il che significa che in metà anno si è fatto molto di più del 4,1% indicato nel documento di economia e finanza per l’intero anno non per metà. Si è fatto in sei mesi molto di più di quanto si ipotizzava di fare in dodici mesi.

Il che significa che se manteniamo questi ritmi è a portata di mano una crescita annua del 6/7% addirittura dell’8%. Il che significa che stiamo crescendo ora molto di più di Germania e Francia, ma che potremmo crescere domani ancora molto di più di Germania e Francia.