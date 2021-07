Dobbiamo attuare il Progetto Italia, non continuare ad alimentare le camarille di dogi e sceriffi da un capo all’altro del Paese. Ministra Gelmini, la strada è tracciata: cerchiamo di non prendere le scorciatoie dei carrozzoni regionali del Nord e del Sud. Non ce lo possiamo più permettere

di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia