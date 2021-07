Il giovane tennista sommese Tommaso Auricchio vince il Torneo Italiano di Tennis Under 12

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana): “Tommaso Auricchio è il nostro Berrettini. I complimenti per la vittoria nel Torneo Italiano di Tennis Under 12”.

“Somma Vesuviana ha anche un giovane campione di tennis: Tommaso Auricchio che ha vinto il Torneo Italiano di Tennis Under 12, svoltosi a Barletta. Anche noi abbiamo il nostro Berrettini, con l’auspicio che possa avere una vita sportiva brillante quanto il primo tennista italiano finalista di Wembledon”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Nella foto Tommaso alza il trofeo con papà Michele, mentre la mamma Filomena si è dichiarata prima tifosa del giovane Tommaso.

“I nostri giovani vincono nelle gare di matematica, nello sport e nelle rassegne teatrali e cinematografiche. Intanto per questa sera è confermato che non ci sarà il Maxi Schermo in piazza – ha continuato Di Sarno – in occasione della finale degli Europei di calcio Inghilterra – Italia, per motivi di sicurezza sanitaria. Tutti possiamo tranquillamente tifare Italia dalle nostre case, con le nostre famiglie o amici”.