Una pièce originale in forma di radiodramma per affrontare il tema delicato e complesso della condizione femminile e del ruolo delle donne nella società sulle soglie del Terzo Millennio attraverso le voci di dee e regine, eroine in nero – da Medea a Fedra ed Elena

Cronaca di Donne Annunciate

Spettacolo realizzato con il patrocinio del Telefono Rosa

con Caterina Murino – Stefano Artissunch

regia Stefano Artissunch

giovedì 8 luglio ore 21 – Lo Quarter – Alghero

venerdì 9 luglio – ore 21 – Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo – Olbia

sabato 10 luglio – ore 21 – Anfi/Teatro Comunale – San Gavino Monreale

domenica 11 luglio – ore 19 – Cortile ex Caserme Mura – Macomer

Caterina Murino inaugura con “Il Filo di Arianna – Cronaca di Donne Annunciate” la Stagione di Prosa Musica Danza e Teatro Circo dell’Estate 2021 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: l’artista cagliaritana, francese di adozione, è la protagonista, insieme all’attore e regista algherese Stefano Artissunch della pièce che indaga l’universo femminile tra attualità e mito, in scena DOMANI (giovedì 8 luglio) ore 21 a Lo Quarter di Alghero, venerdì 9 luglio alle 21 all’Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo a Olbia, sabato 10 luglio alle 21 all’Anfi/Teatro Comunale di San Gavino Monreale e infine domenica 11 luglio alle 19 alle ex Caserme Mura di Macomer per un poetico, affascinante inno alla libertà.

Una pièce originale in forma di radiodramma per affrontare il tema delicato e complesso della condizione femminile e del ruolo delle donne nella società sulle soglie del Terzo Millennio attraverso le voci di dee e regine, eroine in nero – da Medea a Fedra ed Elena – accanto alla “rivoluzionaria” Lisistrata, paladina della pace nell’omonima commedia di Aristofane.

Figure ambivalenti: Medea, principessa della Colchide, sposa di Giasone e assassina dei figli per vendetta, tra orgoglio e disperazione (seppure la moderna rilettura di Christa Wolf ci consegni un’immagine ben diversa della “maga”, straniera in terra straniera, indagatrice di segreti sepolti) mentre Fedra, figlia di Pasifae e Minosse e sorella del Minotauro, è incarnazione dell’amor fou: invaghitasi del figliastro Ippolito, nato da Teseo e da un’amazzone e consacratosi alla dea Artemide, votato alla castità e ai riti della caccia, da lui respinta si uccise lasciando un biglietto in cui accusava il giovane di averla violentata, scatenando le ire del re e provocando (indirettamente) la morte di un innocente.

Elena – la più belle fra le donne – è la causa (o forse il pretesto “romantico”) della guerra di Troia: la sua fuga d’amore con Paride, per volere di Afrodite, induce gli Achei a organizzare una spedizione militare contro la potente e ricca città dell’Asia Minore, che verrà cinta d’assedio e resisterà per dieci lunghi anni finché grazie all’inganno del cavallo di legno i nemici non riusciranno a introdursi oltre le mura e compiranno una orrenda strage, uccidendo uomini e donne, vecchi e bambini e deportando i superstiti come schiavi in Grecia.

Creature del mito – cantate dagli aedi e dai poeti, come il leggendario Omero e divenute protagoniste di celebri tragedie, nelle infinite variazioni sul tema proposte da antichi e moderni, ma anche archetipi dell’immaginario contemporaneo – dalla follia della madre assassina, in un gesto (quasi) inspiegabile di (auto)distruzione che trova riscontri nelle cronache recenti, alla femme fatale, seduttrice e trasgressiva all’innamorata respinta che decide di “punire” il reo (nella versione capovolta del femminicidio, quella catena di orribili delitti ad opera di mariti e compagni, padri e fratelli che colpisce le donne a tutte le latitudini, vittime dell’oscuro retaggio della cultura patriarcale).

“Il Filo di Arianna” riparte da quel prezioso strumento offerto dalla principessa cretese (figlia di Minosse e sorella di Fedra) al principe ateniese Teseo, vincitore del Minotauro, per fuggire dal labirinto progettato dal geniale architetto Dedalo per imprigionare il “mostro”: Arianna è il simbolo dell’intelligenza e dell’intuito femminile, della capacità di risolvere questioni complesse e di «trovare soluzioni ai problemi più intricati». Un’indagine dell’universo femminile, tra le molteplici sfaccettature e le contraddizioni insite nell’animo umano, per portare alla luce la fragilità e la forza delle donne, il desiderio di emancipazione, l’impegno e le aspirazioni, le battaglie per la parità e i tentativi di infrangere quel “soffitto di cristallo” che riduce drasticamente le possibilità di carriera, soprattutto nei ruoli apicali, i successi individuali e le conquiste collettive nella progressiva evoluzione della società.

E pure gli effetti collaterali di quella civiltà patriarcale ormai in parte superata, la cui eredità è però ancora chiaramente riconoscibile nel modo di agire e di pensare di donne e uomini, perfino tra le giovani generazioni: «Il mostro chiuso nel labirinto è un mostro che oggi più che mai vive intorno a noi, impresso nella nostra educazione. In questo viaggio letterario tante coscienze femminili abitano la paura, una paura spesso rivelata in varie forme» si legge nelle note. «Ma la donna è solo vittima o è anche colpevole della sua situazione? E’ questa la domanda che il testo si pone, e la denuncia insita nello stesso, è il tentativo di riprendersi ciò di cui la donna è stata sempre privata… la sua libertà».