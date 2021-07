Il campione del mondo di pizza classica Stefano Miozzo al resort di Villasimius

Trasferta in Sardegna per il campione del mondo di pizza classica Stefano Miozzo. Dopo aver annunciato l’addio dopo oltre 20 anni dal suo storico ristorante Al Borgo per lanciare il suo nuovo locale nei prossimi mesi il maestro pizzaiolo Veneto si sta esibendo in giro per l’Italia e il 2 e 3 luglio farà tappa nello splendido luxury Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius.

Stefano Miozzo, acclamato pizzaiolo che con la sua pizza gourmet con impasto all’amarone é riuscito nell’impresa nel 2018 di diventare il numero uno al mondo, sarà ospite della lussuosa struttura per offrire agli ospiti due serate indimenticabili: ogni sera, dalle 19:30 alle 21:30 proporrà le sue specialità presso il ristorante Artigiani Pizza regalando così la possibilità di degustare dei prodotti unici di fama mondiale: “Sono felice questa estate di girare l’Italia portando la mia pizza, in attesa naturalmente di accogliervi tutti nel mio nuovo locale che ho voluto fortemente e che spero di poter già aprire nel prossimo ottobre”, ha dichiarato un sorridente Stefano Miozzo.

advertisement

I posti per la degustazione presso il Falkensteiner Resort Capo Boi sono limitati, per informazioni e prenotazioni: 070099 7311.