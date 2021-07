IL 5G – La nuova tecnologia per andare veloci sul web

Al di là dei profitti che ne trarranno le multinazionali, comunque, sono davvero tanti i settori che godranno dei vantaggi offerti dalla tecnologia 5G: dai trasporti alla chirurgia da remoto, dall’intelligenza artificiale al gaming.

Cosa si intende per 5G? Con il termine 5G si indicano tecnologie e standard di nuova generazione per la comunicazione mobile. Parliamo di una maggiore velocità di trasmissione dei dati, teoricamente fino a 10 gigabit al secondo (Gbit/s) una significativa riduzione del consumo energetico (90% in meno rispetto alla 4G per ogni bit trasmesso) e anche di una nuova ampiezza di banda, velocità più elevate e una latenza molto inferiore rispetto agli standard precedenti, fanno del 5G una vera e propria rivoluzione della connettività.

Ma il 5G ha effetti negativi sulla salute? In pratica, come ribadito dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, i campi elettromagnetici ai quali saremo esposti saranno sì più forti, ma non provocheranno danni agli esseri umani.

Infatti le frequenze a 700 MHz e 3,7 GHz, sono già ampiamente considerate non nocive per l’uomo perché sono estremamente diffuse da tanti anni. Le reti Wi-Fi più avanzate, anzi, sfruttano anche segnali a 5 GHz per garantire prestazioni migliori.

Tutto molto bello ovviamente, soprattutto più veloce, ma sarà dunque sempre l’azienda che garantisce la maggiore affidabilità – data dalle ottime recensioni, dalla sicurezza e dall’ampiezza della propria offerta – quella alla quale è consigliabile appoggiarsi.

I settori che godranno maggiormente dei vantaggi offerti dalla tecnologia 5G sono quello dell'Energia e Utilities, seguito dal Manifatturiero, dalla Pubblica Sicurezza, dal settore Salute, fino al settore dell'intrattenimento o del gaming.

Ma come viene utilizzata la connessione di quinta generazione in Italia? Più di un terzo degli intervistati, come evidenziato nel rapporto Five Ways to Better 5G, lo studio più esteso al mondo sul settore che ha coinvolto 26 paesi diversi e 1,3 miliardi di utenti smartphone, ha iniziato a vedere video HD o ne ha incrementato l’uso su App come Netflix o Amazon Prime, che in media settimanale hanno visto crescere l’utilizzo di applicazione per la realtà virtuale di 2,5 ore mentre il tempo trascorso in cloud gaming è aumentato di circa un’ora.

Questo perché il 5G è in grado di offrire una qualità di streaming migliore, soprattutto fuori casa (outdoor). Se hai sempre fatto fatica e vedere Netflix in 4K anche sul WiFi di casa tua, allora questo è un bel miglioramento che faciliterà comunque la tua vita. Grazie ad una maggiore velocità di download, il 5G potrà garantire una fruizione in 4K ottimale anche in mobilità, che aumenterà di pari passo con la diffusione del 8K.