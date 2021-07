HP Sport RRT al rally del Matese con ‘King Dragon’ e Di Giorgio

Il fine settimana di metà luglio propone il rally del Matese. L’ottava edizione della gara in programma a Piedimonte Matese e valida per la CRZ della Settima Zona vede al via due portacolori di HP Sport RRT – Fabrizio Di Giorgio-Angelo Imola (Peugeot 306 N3) e ‘King Dragon’-Giuseppe Acquaro (Mini Cooper S RSTB 1.6).

Dopo le operazioni di verifica per vetture ed equipaggi, la prima auto scatterà dall’Cottage Village allestito nel centro della provincia di Caserta, per affrontare le due prove speciali ‘San Potito Sannitico’ di 6,38 Km e ‘Gioia Sannitica’ di 11,28 Km che gli equipaggi dovranno affrontare per ben tre volte.

Il programma di domenica 11 luglio (partenza ore 10:30) prevede due prove speciali che gli equipaggi dovranno affrontare per ben tre volte, prima dell’arrivo fissato alle ore 18:00 all’Cottage Village allestito nel centro campano.