Guardia di Finanza: giornata di donazione sangue a Sassari in collaborazione con l’Avis

Questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale della

Guardia di Finanza di Sassari, è stata ospitata un’autoemoteca

dell’AVIS per un incontro organizzato dalle stesse Fiamme Gialle in

servizio e dedicato alla donazione di sangue dei militari e dei loro

familiari e che ha riscosso un ottimo successo, consentendo di

raccogliere numerose unità di sangue e contribuendo a promuovere la

sensibilizzazione in merito al tema della donazione di sangue ed

emocomponenti.

L’evento riveste una dimensione di assoluto rilievo tra le iniziative

sociali del Corpo e rappresenta, per le Fiamme Gialle sassaresi ed i

loro familiari, un impegno morale fortemente sentito nell’ambito dei

comuni ma profondi valori dell’altruismo e della solidarietà umana,

mirato a dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla

disponibilità di sangue.

La giornata di donazione svolta a Sassari, visti i lusinghieri risultati e la

proficua collaborazione con l’AVIS Provinciale di Sassari sarà riproposta periodicamente, mirando ad incrementare ulteriormente il numero degli aderenti, consci che la donazione del sangue risulta spesso indispensabile per la vita