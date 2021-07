Guardi Costiera denuncia un noleggiatore abusivo a Orosei

La Guardia Costiera ha denunciato un noleggiatore abusivo di lettini e ombrelloni sulla spiaggia di Orosei.

Durante gli ordinari controlli posti in essere giornalmente dal personale della Guardia Costiera di Olbia e degli Uffici minori dipendenti nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro 2021”, personale dell’Ufficio Locale Marittimo di La Caletta di Siniscola ha individuato una persona su un tratto della spiaggia libera di “Fuile Mare” intenta a distribuire ombrelloni e lettini.

Identificato il soggetto, che dichiarava di essere un dipendente di un Hotel poco distante, si è convocato il direttore dello stesso albergo per verificare l’eventuale possesso di una concessione per effettuare l’attività di noleggio, ma riscontrata l’assenza di un titolo autorizzativo si è proceduto a deferire il trasgressore all’Autorità Giudiziaria per abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo.

Si è poi disposto l’immediato sgombero di 18 lettini e venti ombrelloni utilizzati per l’abusiva attività di noleggio, che nel caso fossero stati totalmente impiegati avrebbero ingiustamente sottratto alla pubblica fruizione più di 100 metri quadrati di spiaggia libera.