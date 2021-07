Gonnosfanadiga. Operaio denunciato dai Carabinieri per positività all’esame dell’etilometro

Positività all’esame dell’etilometro. Stanotte alle ore 02: 50 a Gonnosfanadiga in Via Kennedy, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza, un 22enne operaio di Samassi.

Il giovane, infatti, in seguito ad un controllo, è risultato essere positivo all’esame dell’etilometro, con un tasso alcolico di 0,96 g/l., mentre era alla guida di un’autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà di un compaesano.

I documenti di guida e di circolazione del giovane sono stati ritirati. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.