“Godimi”, singolo degli Ummo, fuori il videoclip

“GODIMI” il singolo degli UMMO. Fuori il video su Youtube dall’1 luglio.

Dal primo luglio su Youtube il video di “GODIMI” il nuovo singolo degli UMMO (distr. Universal Music) già in radio e in digitale.

Un “Calippo” fucsia come simbolo di un piacere intenso! La storia di un extraterrestre, coadiuvato da un’altra razza aliena, che approda sul pianeta Terra per sconfiggere tutte le sue ansie e paure. Uno scienziato terrestre, con l’aiuto di un governativo, riesce a creare l’antidoto che risolverà tutti i problemi dell’alieno facendogli riprendere in mano la bellezza della propria vita. La fantascientifica nascita degli Ummo! Questo in poche parole il video di “Godimi” per la regia di Manuel Guaglianone.

“Godimi” è il culmine di un piacere intenso che danza tra amore e sesso, dolore e gioia, passato e futuro, sognando di poter avere una seconda occasione. Vivere “un’altra prima volta” senza limiti, sconfiggendo paure, ansia, panico, riprendendo in mano la bellezza della propria vita – racconta l’autore Cristiano Romanelli – “Godimi” è una diretta e sensuale invocazione a godere di ciò che siamo realmente, unici e speciali, una dichiarazione d’amore d’altri tempi e luoghi… aliena e siete tutti invitati a farne parte!>

advertisement

Gli UMMO nascono nel dicembre del 2012 da un’idea del cantante e compositore Cristiano Romanelli: scrivere canzoni che prendessero spunto da vari generi musicali miscelandoli tra loro. Ad accompagnarlo in questo folle esperimento tre musicisti e amici: alla batteria Federico Di Simone, al basso Gregory Coniglio e alla chitarra Cristian Sorrenti.

Il 25 dicembre 2014 esce il primo album omonimo che segna anche l’inizio del CONTACT TOUR 2015 che li ha vede protagonisti in piazze e live club italiani. Grazie al successo dei primi due singoli “DESTINO” e “MALINCONIA“, nel Gennaio 2016 arriva nelle radio il terzo singolo della band “SINDROME“. Nel 2016 parte anche il MANICOMIO TOUR e vengono scelti per l’apertura ufficiale dei concerti del rocker italiano Pino Scotto con i Rocky Horror.

A Novembre del 2016 inizia una collaborazione artistica con il Direttore d’orchestra Maria Gabriella Ciaffarini e l’Ensamble orchestrale Sinergie D’arte. I brani degli UMMO vengono rivisitati in chiave classica durante un’importante rassegna barocca “Barock”. Questo esperimento ha dato vita ad un progetto più grande: 413.44 MHZ TOUR. Nella rinomata rassegna musicale ESTATICA 2017 gli UMMO sono accompagnati da un’orchestra di musica classica di venti elementi e dal gran coro polifonico (Le Voci Del Borgo) per uno spettacolo sold out. A Maggio del 2017 gli Ummo vengono selezionati per la finale della trentesima edizione di Sanremo Rock.

A luglio 2017 esce il quarto singolo “CONSUMAMI“. A settembre 2017 il gruppo entra nel Busker Studio a Reggio Emilia (Ligabue-Rio-Emma Marrone-Blastema-Cristiano De Andrè e molti altri) per registrare il secondo album dalle sonorità rock più anni novanta, ma senza rinnegare quella vena elettronica che li ha sempre caratterizzati. A Gennaio 2018 è iniziato il PLASTICA TOUR che ha visto la band ancora in giro per lo stivale! All’inizio di luglio esce il singolo “PLASTICA”.

A Settembre e Ottobre 2018 gli Ummo partono per il loro primo tour europeo che li ha visti protagonisti in dieci date tra Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. Ad Aprile 2019 si sono aggiudicati la vittoria di AREZZO WAVE, risultando la migliore band della regione Abruzzo. Da maggio 2019 è ripresa ufficialmente la nuova stagione dei live estivi che li ha visti di nuovo protagonisti in festival e club italiani. Nel frattempo a Giugno 2019 viene lanciato in radio “COME UN ALIENO“.

A novembre gli Ummo hanno partecipato alla finalissima nazionale del SUD WAVE 2019 ad Arezzo, insieme alle migliori realtà indipendenti del panorama italiano musicale. A giugno 2020 è uscito il nuovo singolo della band dal titolo “BLU“.

Il videoclip porta la firma del regista Giovanni Bufalini, ed è un omaggio gioioso alla musica, alla danza e all’amore per il Cinema del passato. Da Luglio 2020 sono ospiti ufficiali in varie finali nazionali: 35a edizione di Sanremo Rock, e impegnati ad aprire i concerti di Finaz e Nuto (Bandabardò), Maestro Pellegrini (Zen Circus), Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori) e molti altri. “GODIMI” il nuovo singolo è uscito l’11 Giugno 2021 distribuito da Universal Music.

Gli UMMO tornano live, per essere aggiornati sugli appuntamenti andate sui loro social.

https://www.instagram.com/ummoband https://www.facebook.com/ummobanditalia https://www.youtube.com/channel/UC6DbkLzxa50bhEcbpMiK9UA http://www.ummoband.com