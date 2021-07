Giuseppe Salis di Budoni avrà il compito di guidare la Lega Giovani Gallura

Giuseppe Salis: la nomina è arrivata quest’oggi per volere del coordinatore regionale Lega Giovani, nonché Consigliere Regionale, Andrea Piras.

“Giuseppe fa parte della nostra squadra ormai da tempo e si è contraddistinto per l’impegno attivo e costante durante la militanza, sia nel nostro movimento giovanile con incarichi di responsabilità, come il coordinamento del Gruppo Giovani di Budoni, che all’interno della Lega.” Commenta Andrea Piras

“Un grande in bocca al lupo a lui e a tutta la squadra di giovani che quotidianamente si dedicano con convinzione e passione per la realizzazione di un progetto comune in cui credono e per il quale concorrono a migliorare con idee e proposte fresche e innovative.” Conclude il Coordinatore Regionale