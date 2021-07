Giugno Slow 2021: seconda settimana, le sorprese continuano!  

É trascorsa la prima settimana di eventi di Giugno slow 2021 ed è partita col turbo. Nella staffetta degli eventi disseminati sul territorio sono andati in scena le presentazioni di prodotti davvero unici del nostro territorio. Così, il 30 giugno è stata la volta della presentazione di Sa Pompia e Landhe il primo distillato da ghiande dell’albero simbolo della Sardegna, la Sughera all’Art Cafè , mentre il 2 luglio è stata la volta della presentazione della guida Slow Food sulle Birre d’Italia con le birre artigianali Marduk al Bar Fiume . Il 1 luglio 2021, invece, a dare ritmo alla serata maddalenina c’è stata l’esibizione itinerante della Fanfara Città dei Mille. Sabato 3, invece, a Piazza Barone des Geneys è stata la volta del secondo laboratorio del gusto dedicato ai vini delle piccole isole del mediterraneo: Tramonti isolani, autoctoni tra bianchi e rossi. Ed infine, domenica 4 luglio 2021, grazie all’Associazione Passo Malu, la visita di una delle perle dell’Arcipelago, l’Isola di Budelli, ormai diventato da qualche anno patrimonio di tutti.

Ma ovviamente non finisce qui, la seconda settimana di giugno slow ha in serbo altre meravigliose esperienza da vivere.

Mercoledì 7 luglio 2021. Appuntamento con i Produttori della Sardegna, dalle ore 19.00 alle 21.00 a piazza Barone des Geneys, presso il Vincanto Wine Lounge Bar, si parlerà dello ZAFFERANO con Salvatore Marongiu e Stefania Demurtas di Tenute il Maggese. I loro prodotti saranno proposti con un fantastico aperitivo. I posti possono essere prenotati sul sito www.giugnoslow.it alla pagina del programma dedicata all’evento

Venerdì 9 luglio 2021: Appuntamento con i Produttori della Sardegna dalle ore 18:00 alle ore 20.00, il via Tommaso Zonza n.3, presso il Rifugio dei Peccatori, serata dedicata alle BIRRE ARTIGIANALI in collaborazione con Associazione Fermento Sardo: Menù degustazione di tre birre del Birrificio Artigianale Barley e prodotti sardi in abbinamento. I posti possono essere prenotati sul sito www.giugnoslow.it alla pagina del programma dedicata all’evento

Sabato 10 luglio 2021. I laboratori del gusto di Giugno Slow Vite e Vite, racconti di… vino! dalle ore 19.00 alle 20.50 a piazza Barone des Geneys – Mille bolle e il blu, laboratorio dedicato ai vini spumanti delle piccole isole sarde e del mediterraneo. Prenota il tuo posto su www.giugnoslow.it sia in presenza, o acquista il tuo kit con i vini e seguici in diretta!

Domenica 11 luglio 2021: Le escursioni dell’Associazione Passu Malu, guide dell’arcipelago, Visita guidata a Caprera, siti di Poggio Rasu e Stagnali, partenza alle ore 9:00 da Stagnali. L’escursione può essere essere prenotati sul sito www.giugnoslow.it alla pagina del programma dedicata all’evento.

Tutti gli aggiornamenti e le specifiche le potrete trovare sul sito www.giugnoslow.it, sui canali social di giugno slow e nel gruppo telegram appositamente dedicato. Vi aspettiamo!