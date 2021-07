Giagoni(Lega): ” Palau non può permettersi di perdere il posto fisso di polizia”

Cagliari, 14 luglio 2021 “Nel momento in cui sempre più spesso l’Italia si interroga sul diritto di ogni cittadino alla sicurezza pubblica, il personale del posto fisso di polizia di Palau è nuovamente in discussione, o meglio, l’oggetto della discussione è la chiusura dell’ufficio stesso. L’idea di chiudere gli uffici del posto fisso di polizia di Palau è frutto di una richiesta, che non suona certamente nuova, ad opera dell’Amministrazione Comunale che chiede di poter tornare in possesso dell’immobile di sua proprietà. La soluzione alla manifesta e lecita esigenza del Comune non può essere quello di decretarne la chiusura definitiva, a discapito della sicurezza e della tranquillità di cittadini, siano essi residenti o visitatori.

Non possiamo certamente dimenticare, infatti, che Palau giova della presenza di uno scalo portuale, che svolge un’incessante collegamento con l’arcipelago di La Maddalena, e della presenza di una stazione marittima, rendendo estremamente doverosa la presenza fissa di organi deputati al controllo e alla vigilanza di eventuali illeciti. Come si può garantire tutto questo se non si ha sentore di un piano alternativo utile a sopperire all’assenza degli agenti?

Sulla questione il nostro Gruppo ha deciso di presentare un’interrogazione consiliare rivolta a Presidente della Regione e alla Giunta Regionale tutta, affinché si adoperino per interessare il Ministero dell’Interno ad attivarsi tempestivamente per reperire una differente sede degli Uffici del Posto Fisso di Polizia di Stato di Palau, scongiurando così la chiusura definitiva.

Ovviamente il nostro movimento farà la sua parte anche attraverso i suoi rappresentanti nazionali per scongiurare tale ipotesi. Il segretario regionale Lega Salvini Sardegna, nonché Presidente del Comitato Parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di Vigilanza sull’Attivita’ di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, Eugenio Zoffili, e il Sottosegretario di Stato all’Interno, Nicola Molteni, sono stati, infatti, da me personalmente contattati e si stanno già attivando per portare alla ribalta tale problemati