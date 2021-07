Gavoi: Carabinieri soccorrono neonato

All'appello disperato dei genitori del bambino, corsi in strada per chiedere aiuto, hanno prontamente risposto dei carabinieri della stazione locale liberi dal servizio. Effettuati i primi soccorsi il bambino è stato trasferito al San Francesco di Nuoro e non sarebbe in pericolo di vita.