Fino al 31 luglio aperte le iscrizioni al workshop “Alghero Danza e paesaggio”

La compagnia Senza Confini Di Pelle organizza un workshop dal titolo “Alghero Danza e paesaggio” nello splendido scenario del Parco Naturale Regionale di Porto Conte della durata complessiva di tre giorni, da giovedì 19 a sabato 21 agosto. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 luglio.

Guidati da Dario La Stella e Valentina Solinas, direttori artistici e performer della compagnia nata a Torino nel 2003 e da qualche anno stabile in Sardegna, i partecipanti avranno l’occasione di sviluppare la propria creatività ed espressività entrando in contatto con gli elementi della natura in modo unico e suggestivo. Saranno infatti il vento, il mare, la roccia, la vegetazione e la fauna a creare il terreno ideale per il lavoro proposto.

“Danza e paesaggio” è stato concepito attraverso un ciclo di workshop che Senza Confini Di Pelle conduce dal 2016 sul tema della percezione sensoriale in relazione diretta con la natura. Il primo studio, “Danza e percezione”, si è svolto sull’Isola di Stromboli focalizzando il lavoro sui quattro elementi (Acqua, Aria, Terra e Fuoco). In seguito la compagnia si è concentrata sulla relazione osmotica con il paesaggio creando nel Parco Nazionale dell’Asinara il workshop “Danza e paesaggio”, che ora viene proposto anche a Porto Conte.

A partire dalla percezione sensoriale, si indagherà l’influenza degli elementi naturali sull’organismo che, incorporandoli, attraverso il movimento arriva a danzare in osmosi con l’ambiente. Durante il workshop verranno utilizzate tecniche della danza, del teatro, dello yoga, nonché metodologie originali elaborate nel corso della pratica performativa di Senza Confini Di Pelle.

Il costo del workshop, escluso vitto e alloggio, è di 120 euro. Per info e prenotazioni: workshop@senzaconfinidipelle.com, oppure 3470561735, o 3384040237