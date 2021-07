Fine settimana all’insegna della cultura nei Musei della Sardegna

Al Compendio Garibaldino di Caprera, venerdì 23 luglio 2021, nel luogo che Giuseppe Garibaldi scelse per trascorrere l’ultimo periodo della sua vita e dove costruì la sua abitazione, la Casa Bianca, verrà presentato l’evento dal titolo: Dante a Caprera: dialoghi e letture sul tema dell’esilio da Dante a Garibaldi

L’iniziativa, inserita all’interno delle manifestazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sarà una riflessione sul tema dell’esilio attraverso letture tratte dall’opera dantesca e le lettere che Garibaldi scrisse durante la sua prima presenza nell’arcipelago nel 1849. La serata, organizzata con la collaborazione del Fai – Fondo Ambiente Italiano, sezione di La Maddalena, vedrà la partecipazione di alcune classi del Liceo maddalenino, accompagnate dalla docente Marina Spinetti, e del regista e attore teatrale Gianfelice Facchetti.

Per l’occasione il Museo resterà aperto, oltre al consueto orario di visita, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21,45).

Sabato 24 luglio 2021, il Museo Archeologico Sanna di Sassari resterà aperto eccezionalmente fino alle 23.00. Sarà l’occasione per ammirare la mostra in corso Sulle tracce di Clemente, curata dallo stilista algherese Antonio Marras e concepita come una esperienza immersiva nella quale i beni esposti diventano i protagonisti di un racconto per immagini. Il visitatore verrà accompagnato, durante tutto il percorso, dalle musiche in sottofondo di Paolo Fresu e dalle voci di alcuni di alcuni dei più importanti nomi del panorama letterario sardo.