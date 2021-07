Finalisti premio Solinas documentario per il Cinema 2021

Si è conclusa la prima fase del concorso Premio Solinas Documentario per il Cinema 2021 – in collaborazione con Apollo11. La Giuria composta da: Alessandro Borrelli, Stefania Casini, Edoardo Fracchia, Annamaria Granatello, Heidi Gronauer, Laura Paolucci, Luca Ricciardi, Alessandro Rossetto, Giovanni Spagnoletti, Tiziana Triana, dopo aver esaminato i 70 progetti presentati in forma anonima, ha selezionato i 9 Finalisti che concorrono all’assegnazione del Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema di 4.000 euro, della Borsa di Sviluppo dedicata a Valentina Pedicini di 1.000 euro – la dotazione dei Premi è messa a disposizione da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – e dei due Premi messi a disposizione da Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani che prevedono la partecipazione rispettivamente alle prossime edizioni di IDS Academy e IDS Industry.

I 9 Finalisti del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2021 – in collaborazione con Apollo11 sono:

u CESARE NEL TEMPO, tit. or. Bassocorso di Angelo LOY;

u DONNE PRETE, tit. or. Il pane di Christine di Chiara CAMPARA;

u IL DELITTO LAVORINI, tit. or. E niente è stato più come prima di Roberto CARTA e Fabio ASTONE;

u IL VALICO, tit. or. Il valico di Annibale di Stefano CONCA BONIZZONI;

u JARA TOLEDO, tit. or. Myra di Giovanni GRANDONI e Daniela MITTA;

u L’ERA D’ORO, tit. or. Futura di Camilla IANNETTI;

u LA PUPARA, tit. or. La vita che mi diedi di Alessandra CATALETA e Irene RUSSO;

u LA TRAMA DEGLI AFFETTI, tit. or. La famiglia Rossi di Anna NEGRI;

u TASSELLARE, tit. or. Nido d’ape di Giada GENTILI e Marco ZINGARETTI

Gli Autori che accedono alla seconda fase del concorso presenteranno il progetto alla Giuria tramite Pitching. Al termine dei Pitch la Giuria assegnerà il Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema, la Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini e i premi IDS Academy e IDS Industry. La manifestazione di premiazione si terrà a La Maddalena dal 22 al 26 settembre.