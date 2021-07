Finale campionato europeo di calcio. Si scatena la caccia all’Italiano

A margine dell’incontro della finale europea di calcio tra Italia ed Inghilterra, con la vittoria della Nazionale Italiana, è stata inviata una missiva alla Farnesina, all’Osservatorio del Viminale, alla Federcalcio e al Prefetto di Napoli, per conoscere quali provvedimenti e misure si vogliono adottare, vista la tensione di ieri sera a Wembley, con i tifosi dell’Inghilterra che hanno dato vita ad una serie di azioni folli, che si è culminata in una caccia all’uomo nei confronti dei nostri connazionali sostenitori della squadra Azzurra, come testimoniano una serie di video che mostrano immagini choc che stanno circolando in rete, con tifosi inglesi che rincorrono gli italiani per aggredirli e dare vita a veri e propri pestaggi.

Abbiamo l’obbligo morale, civile e sostanziale di tutelare l’incolumità degli Italiani, l’immagine della nostra Nazionale di Calcio e di tutta la Nazione, alla luce di certi atteggiamenti comportamenti e metodi che minano la sicurezza personale, culturale e civile dei nostri concittadini in suolo Britannico. Ci auspichiamo che quanto prima venga convocato l’Ambasciatore Britannico. Cosi, il Portavoce della Destra Sociale Campana, Rosario Lopa, unitamente agli esponenti di Fratelli d’Italia, Alfredo CATAPANO Enzo SCHIAVO, Roberto DELLA RAGIONE.