Domani in piazza Nazario Sauro, eccezionalmente alle ore 18 per lasciare poi spazio alla partita tra Italia e Spagna, parte il festival letterario Fino a leggermi matto, evento curato dall’Associazione Culturale Carta da Musica e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili.

Ricco il programma della prima delle tre giornate in centro storico: alle ore 18 il Baracco Teatro dei Burattini presenta lo spettacolo per bambini “Arlecchino e il furto d’Amore“; a seguire Jean-Luc Stote incontra Giangilberto Monti (Da Maledetti Francesi a Boris Vian, il principe di Saint-Germain-des-Prés), mentre Jacopo Tomatis dialogherà con Luigi Frassetto indagando fra righe e note di “Lucio Dalla – E ricomincia il canto“. Chiusura affidata allo spettacolo “Sotto le stelle di Cinecittà” di Giuliano Chiaramonte, introduce di Nicholas Ciuferri.

Sarà un festival a misura di bambino, dato che gli incontri letterari saranno preceduti da spettacoli di marionette, burattini e cantastorie, in con la Compagnia del Cocomero. Le prime delle sei giornate in cartellone (6, 7 e 8 luglio) sono organizzate in collaborazione con Centro Commerciale Naturale e Associazione In Centro, con lo scopo di animare il centro storico con incontri, letture e spettacoli.

advertisement

L’evento è sostenuto da Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, Servizio Beni Librari, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari. Partner della manifestazione le librerie Mondadori Dessì e Ubik Koinè e l’Associazione Culturale Il Corso.

IL PROGRAMMA COMPLETO

6 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 18

Arlecchino e il furto d’Amore

Il Baracco Teatro dei Burattini

Da Maledetti Francesi a Boris Vian, il principe di Saint-Germain-des-Prés

Jean-Luc Stote incontra Giangilberto Monti

Lucio Dalla – E ricomincia il canto

Luigi Frassetto incontra Jacopo Tomatis

Sotto le Stelle di Cinecittà

Spettacolo con Giuliano Chiaramonte. Introduce lo spettacolo Nicholas Ciuferri

7 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Le guaratelle – Pulcinellamoltomosso

Spettacolo di marionette e cantastorie di Enrico Francone

La musica nella Commedia

Nicholas Ciuferri incontra Stefano Nardelli

A proposito di Dante

Simone Marchesi

L’arte del selfie nel Medioevo – Dante e le Rime petrose

Spettacolo con Giovanni Succi

8 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Storie d’Incantesimo

Spettacolo di marionette del Teatro del Molino

Onda su onda – Storie e canzoni delle estati italiane

Franco Ferrandu incontra Enzo Gentile

La Storia del Rock in Sardegna

Giacomo Serreli dialoga con Enzo Gentile

I Tempi di Battiato

Spettacolo con Nicholas Ciuferri, Fabio Cinti, Andrea Angeloni, Alessandro Russo

29 luglio, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti – dalle 19:30

LA VECCHIA MACCHINA

Musical con burattini e pupazzi di Elena Carrano

Yoko Ono – Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio.

Daniele Cassandro dialoga con Matteo B Bianchi

2 agosto, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti – dalle 19:30

Trap ebbasta. La musica delle nuove generazioni spiegata a tutti

Maria Giovanna Intermontes Cherchi incontra Isabella Benaglia

3 Agosto, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti–dalle 19:30

Io è un altro

Giovanni Dessole incontra The Andrè

Francesco De Gregori. I testi. La Storia delle canzoni

Enrico Deregibus dialoga con Antonello Grimaldi