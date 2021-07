Faia, “Zero Gravità”, da venerdì in radio

Da venerdì 2 luglio è in orbita su tutte le piattaforme digitali e in radio ZERO GRAVITÀ, il nuovo singolo di FAIA prodotto dal cantautore in collaborazione con SHADA SAN.

Un brano speakeasy, leggero come leggera è la voglia di tornare a ballare e aprirsi alla vita in questa estate scacciapensieri, giriamo il mondo in un secondo / siamo scintille nell’oscurità.

ZERO GRAVITÀ è propensione carefree a rendere liberi i nostri pensieri, svincolarli da ogni limite. Nel punto “Zero G” troviamo e riscopriamo tutta la carica esplosiva che ci fa sentire forti nelle fragilità.

Dopo un anno giocato in difesa, troppo vicini all’incognito e senza riparo dagli sconvolgimenti esterni, siamo piloti di voli parabolici nello spazio, protagonisti di un viaggio alla scoperta della sostenibile leggerezza dell’essere.

Omaggio all’incognito, che è caduta libera, con ZERO GRAVITÀ torno a giocare con l’elettronica accentuando anche le sfumature indie-dance, soprattutto nel ritornello dove il groove si fa incalzante fino a strizzare l’occhio al funky.

FAIA

Nato e sintetizzato negli anni ’80, FAIA ha scoperto crescendo quale fosse il modo più divertente per giocare con il mondo: creare! L’atto creativo è un’esigenza dalla quale non può fuggire, un percorso tortuoso sfociato, nel 2018, nell’album d’esordio Vuoto Sincronizzato: una babele di suoni dall’anima rock imbrigliati in un circuito elettronico. Ai progetti in studio alterna concerti in tutta Italia e partecipazioni a concorsi e festival nazionali: tra gli altri, l’accesso alle semifinali del 1MNEXT 2019 (Primo Maggio Roma) e i live in apertura ai Sud Sound System (per la rassegna Festa europea della musica) e a fianco di artisti del calibro di Francesco de Gregori e Lo Stato Sociale, in occasione del Verteglia Mater. Nel dicembre 2019 torna sulle scene musicali con il singolo Il cimitero degli elefanti e, a distanza di pochi mesi, rilascia Italia Paranoica, finestra aperta sulla notte italiana incappata nelle maglie del lockdown.