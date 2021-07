Eventi culturali al Museo di Budoni con Melissa Stuart e Aldo Gungui

Il 17 luglio alle ore 21:30 in piazza Einaudi il Museo dello Stazzo e della civiltà contadina di Budoni ospita la presentazione del libro Il ritorno di Nibiru: la Cospirazione Virale Declassificata di Melissa Stuart.

Silvana Guddelmoni, in arte Melissa Stuart, è nata ad Olbia il 5 giugno 1978. Ha esordito come autrice nell’agosto del 2017 con il primo romanzo “Lo scrigno di Dubhaltach”, un romanzo storico mitologico (mitologia celtica), ambientato nel Galles e in Irlanda. Successivamente, nel dicembre del 2019, ha pubblicato il secondo ed il terzo romanzo che fanno seguito al primo, andando a costituire una trilogia. A marzo 2020, ha pubblicato il suo quarto libro, un thriller che racconta la PANDEMIA di COVID19 che si intitola: IL RITORNO DI NIBIRU: LA COSPIRAZIONE VIRALE DECLASSIFICATA.

Dal 19 al 25 sempre a Budoni in piazza Einaudi, esporrà le sue opere Aldo Gungui, artista pittore e ceramista con una mostra dal titolo “Aldo Gungui. Pittore, Scultore, Ceramista e Figuratista moderno.

Nato a Mamoiada da ragazzo consegue il diploma di motorista all’INAPLI di Cagliari, fa il meccanico alla Fiat (Lingotto) ed in Francia, dove conosce la moglie Carmen Valerie. Rientra in Sardegna dove avvia una officina in proprio ma poi si trasferisce a Ponza e, in seguito, definitivamente a Roma dove risiede sin dal 1974 con la moglie e la figlia Deborah. Scopre da grande la sua vera passione e vocazione e nel 1986 consegue il diploma di maestro d’arte, ceramista, presso l’istituto “Mazara” di Sulmona. Ha esposto in Italia, Francia, Romania Spagna; molto lusinghieri i risultati ottenuti nelle nazioni europee dell’est. Hanno scritto di lui autorevoli critici ed intenditori d’arte

Mario Protano, scrittore e critico letterario, ha detto di lui:” La sua pittura è ricca di felicità espressiva: riflette il suo animo e il suo modo pittorico ed effettivo di vedere e “vedendo di amare” la natura e la sua terra che sa parlare intimamente al suo cuore […]”.