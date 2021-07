Quartu Sant’Elena, 20 luglio 2021 – L’Estate quartese porta in città, tra gli altri eventi in cartellone, una rassegna cinematografica di qualità tra le mura di Casa Olla (via Eligio Porcu, 29). Giovedì 22 luglio, alle ore 21.30 ci sarà la proiezione del film L’Uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca.





“ESTATE A QUARTU-LA LUNA SOTTO CASA”. Il programma degli eventi estivi voluto dal Comune di Quartu Sant’Elena che prevede un ricco calendario di proposte artistiche, sportive, musicali e di teatro, nel centro cittadino e a Flumini, dal mese di luglio fino a settembre 2021. Realizzato con la collaborazione della Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

advertisement

Il sindaco di Quartu, Graziano Milia. “Non ci può essere ripartenza senza Cultura. Per una comunità è fondamentale riconoscersi e farsi riconoscere all’esterno: non c’è modo di uscire da una crisi se non rafforzando la capacità di esprimere la propria identità collettiva in forme di condivisione che possono stimolare anche la ripresa economica e la valorizzazione del territorio.

Questa manifestazione ha il sapore della ripartenza ed è un’occasione importantissima per dare respiro anche alle tante realtà artistiche presenti nel territorio e agli operatori del settore che hanno sofferto maggiormente lo stop imposto dalla pandemia. Quartu ha una vocazione naturale all’accoglienza e all’incontro delle idee, vogliamo tornare ad essere un centro di riferimento per la produzione culturale nel territorio metropolitano, come già siamo stati in passato”.

L’Uomo che comprò la luna. La pellicola, del 2018, è stata diretta da Paolo Zucca. È il secondo lungometraggio, dopo L’arbitro, del regista insieme all’attore protagonista Jacopo Cullin.

Il film racconta di due agenti segreti italiani, Dino e Pino, che ricevono una soffiata dagli USA, nella quale viene comunicato loro che qualcuno in Sardegna sia diventato proprietario della luna, affronto inaccettabile in quanto gli Stati Uniti furono i primi a metterci piede.

I due agenti reclutano dunque Gavino Zoccheddu, un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda. Kevin dovrà scoprire sul posto chi ha comprato la Luna e perché, ma per farlo dovrà essere trasformato in un vero sardo e per fare ciò viene ingaggiato Badore, un formatore culturale reticente e misantropo.

Superate le difficoltà dell’addestramento, Kevin si imbarca per la Sardegna e dopo una serie di avventure riesce a giungere nel paese fittizio di Cuccurumalu, nel quale inizia a svolgere la sua indagine sotto mentite spoglie.

Tra gli appuntamenti di Casa Olla: il 29 luglio L’agnello di Mario Piredda, il 5 agosto L’Accabadora di Enrico Pau, il 12 agosto Su Re di Giovanni Columbu, il 19 agosto Nel mondo grande e terribile diretto da Daniele Maggioni, Maria Grazia Perria, Laura Perini, il 26 agosto Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius. Si chiude la rassegna cinematografica il 2 settembre con La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu.

Fonte immagine in evidenza: www.quartourismo.com

Antichi quartieri e contrade – Con pranzo all’antica Casa Olla – Quartourismo