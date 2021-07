Già disponibile su tutte le piattaforme digitali, esce oggi il videoclip di Napoli Lo-Fi, il nuovo singolo dell’artista partenopeo GABRIELE ESPOSITO, pubblicato per Satellite Records e distribuito da Believe.

Il brano viene pubblicato a qualche mese di distanza da Non Ho Voglia, singolo che ha debuttato nella playlist editoriale di Spotify Generazione Z e totalizzato quasi 70mila visualizzazioni su YouTube. Un ottimo seguito al precedente Post malore, che ha inaugurato una nuova fase per l’artista in lingua italiana dopo i successi in inglese dello scorso anno con Tonight, Part Time Lover e Broke(n).

Napoli Lo-Fi richiama nel mood strumentale tutto il sound tipico del genere lo-fi, una produzione musicale caratterizzata dalle imperfezioni, giustificate da quello che viene definito come calore analogico. Un dettaglio perfetto che incontra le tematiche affrontate da Gabriele Esposito, in un brano che parla d’amore, di torto e ragione: quella stessa imperfezione, in una relazione, si aggiusta quando un incrocio di sguardi sa cancellare ogni problema e dettaglio incompreso.

“Da che parte sta la ragione quando ci affezioniamo o amiamo una persona? È questa la domanda che mi sono posto mentre scrivevo questo brano. Probabilmente dovremmo lasciarci le paure alle spalle e abbandonarci ai sentimenti…” – Gabriele Esposito