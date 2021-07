Entics e Bizzarri, da oggi in radio e digitale il nuovo singolo “Top player”

Si intitola “Top Player” il nuovo singolo di ENTICS e Bizzarri, in radio e in digitale da oggi, venerdì 9 luglio. Cantante del panorama urbano underground italiano, Entics già dalla prima metà degli anni 2000 ha contribuito allo sviluppo del genere hip-hop attraverso collaborazioni con artisti come Gue Pequeno, Fabri Fibra, Marracash e tanti altri, posizionandosi spesso ai vertici delle classifiche Fimi.

Per questo nuovo singolo dalle sonorità caraibiche, tipiche del sound che lo ha portato al grande pubblico, l’artista ha scelto la produzione di Bizzarri, una delle realtà più importanti del panorama reggae/dancehall italiano ed europeo, attivo da ormai 15 anni e che vanta collaborazioni con artisti come Alborosie, Kabaka Pyramid, Anthony B, Brusco, Sud Sound System.

Non è un caso che Entics abbia affidato la direzione artistica a Bizzarri, infatti, come ha scritto in uno dei suoi ultimi post, il messaggio è forte e chiaro: «Stavolta è tutto vero, niente menate commerciali, compromessi discografici e tarantelle annesse, solo noi, un beat con un basso che sposta le montagne e le nostre good vibes».

“Top Player” è edito dall’etichetta modenese Senza Dubbi, registrato da Shorty Shok al Nibiru Studio, mixato da Dario Casillo al Cambusa Wave Studio e masterizzato da Francesco Guadalupi,

Entics, pseudonimo di Cristiano Zuncheddu, nasce nell’ambiente dancehall reggae milanese. I primi mixtape, confezionati sui classici riddim giamaicani, lo portano all’attenzione delle radio e di molti alti esponenti della scena hip hop italiana come Vacca, Fabri Fibra e Gue Pequeno, con cui collabora apportando il suo contributo di stampo più melodico e rinfrescandone il prodotto finale, fino a guadagnarsi un contratto discografico nel 2011 con Sony. Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa, Casino Royale, Guè Pequeno, Ensi e Jake La Furia sono solo alcuni dei nomi con cui collabora e produce musica, pubblicando 4 album in studio, fino a raggiungere la vetta della classifica italiana FIMI. Dopo quasi 4 anni di assenza dal panorama musicale italiano, Entics torna ad approcciarsi al mercato discografico da indipendente, con il suo stampo fresco, riconosciuto ed apprezzato da molti.



Bizzarri: produttori e dj attivi sulla scena Reggae mondiale dal 2010, hanno prodotto singoli e album per cantinati Reggae giamaicani, europei ed italiani come Alborosie, Kabaka Pyramid, Jah Mason, Lion D, Raphael, Jah Sun e molti altri. All’attivo più di 500 date tra concerti e dj set nei vari festival e club Reggae, dall’Europa agli Stati Uniti dove si esibiscono dal 2012 con tour su tutta la West Coast.