Elmas. Furto al supermercato Lidl: arrestato magrebino

Furto al supermercato Lidl. Ieri a Cagliari verso le ore 19.00 i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un intervento hanno tratto in arresto un 55enne marocchino, residente ad Assemini, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi, poco prima all’interno del supermercato Lidl, situato in Via Sulcitana nel Comune di Elmas, si era impossessato di diversi oggetti esposti per la vendita, aveva varcato successivamente la barriera delle casse senza pagare il corrispettivo.

Infine si era dato alla fuga nel momento in cui un dipendente del supermercato gli si era fatto incontro, avendo notato le manovre che lo straniero aveva posto in essere per sottrarsi ai controlli. Una chiamata ai carabinieri tramite utenza 112 consentiva di avere il supporto della pattuglia intervenuta che rintracciava il fuggitivo poco distante mentre era ancora in possesso della refurtiva.

L’uomo veniva catturato, condotto presso gli uffici del centro commerciale, la merce in parte danneggiata veniva restituita al gestore del punto vendita, mentre per il magrebino scattavano le manette.

Egli sarà giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo presso il palazzo di giustizia di Cagliari.