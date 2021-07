Elezioni comunali Capoterra: incontro tra i rappresentanti dei aprtiti e movimenti

Elezioni comunali Capoterra. Nella giornata di giovedì 1° luglio 2021 i rappresentanti dei partiti e movimenti: Psd’Az. Christian Stevelli e Antonella Scarfò; Forza Italia Antonello Picci e Tore Pireddu; UDC Mariano Marras e Nello Cappai; F.D.I Marco Porcu e Mauro Atzori, Riformatori Efisio Baire e Salvatore Pinna;Lega Salvini Premier Sardegna Andrea Piras e Matteo Labò; Sardegna 2020 Gigi Frau e Salvatore Volpi ; Patto per Capoterra Massimo Montisci e Massimiliano Saba; Capoterra Civica Stefano Piano e Giovanni Montis , Lista Civica Capoterra Unita Gianluigi Marras , si sono riuniti per proseguire il confronto, già avviato da tempo in altre precedenti riunioni, in merito alle decisioni da assumere in vista della tornata elettorale del prossimo autunno per il rinnovo del Consiglio Comunale di Capoterra.

La riunione è servita per mettere ulteriormente a punto il programma e valutare i criteri utili al fine di individuare il candidato a Sindaco che dovrà rappresentare l’alleanza nelle elezioni comunali di Ottobre.

Nel corso dell’incontro, valutato positivamente il programma e il percorso, si è entrati nel merito dei requisiti ai quali dovrà rispondere il futuro candidato Sindaco che sarà espressione, oltre di scelta politica, di maggior indice di affidabilità per la realizzazione del programma comune dell’alleanza.

La scelta, che sarà ufficializzata a breve, ricadrà sicuramente, a detta dei rappresentanti politici, su un candidato radicato nel territorio e profondo conoscitore delle sue problematiche, in grado di assicurare le maggiori garanzie di serietà e affidabilità ai cittadini di Capoterra per una consiliatura all’insegna del rinnovamento e con una amministrazione comunale efficiente ed efficace nelle risposte ai bisogni dei cittadini.