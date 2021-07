Educamp CONI: Roma chiama CUS Cagliari

Da Roma al CUS Cagliari. Dal Salone d’Onore del CONI alla Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”. Giovedì 1 luglio è stata presentata l’edizione 2021 degli Educamp del CONI. La casa del Centro Universitario Sportivo cagliaritano è stata la “finestra” regionale per il collegamento con il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò e gli altri camp di tutta Italia.

Insieme ai bambini e ai ragazzi del camp “Estate al CUS Cagliari” erano presenti il presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra, che ha portato i saluti del mondo sportivo sardo; i formatori Giorgia Collu e Giuseppe Attene e il responsabile del camp del CUS, Matteo Cogoni.

«Realizzare, in un contesto storico così complesso, un’iniziativa bella e importante come gli Educamp ha un significato speciale» ha ricordato Malagò in collegamento da Roma. «Parliamo di un progetto diffuso in modo capillare, con 360 centri sparsi sul territorio, che vivono attraverso un’interazione sinergica capace di fare la differenza. Per questo meritano un grande applauso i Comitati Regionali e tutte le società e le associazioni che consentono di concretizzare questo proposito».

I centri estivi multidisciplinari, Educamp, organizzati dalle ASD/SSD sotto la supervisione dei Comitati Regionali, propongono i contenuti legati al progetto educativo promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per avviare e orientare allo sport i giovani dai 5 ai 14 anni, con l’obiettivo di favorire una corretta formazione rispettando le fasi di crescita nel rispetto delle potenzialità individuali.

Nel progetto Educamp il gioco viene utilizzato come strumento didattico privilegiato per l’apprendimento motorio-sportivo, fondamentale per il ruolo che riveste nel motivare i giovani e per la sua valenza aggregativa, il tutto nel rispetto delle Linee Guida e delle prescrizioni che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio da Covid-19.

