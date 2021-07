Economia, Vallascas (AC): “L’assenza di una strategia industriale mette l’Italia in pericolo”

Il deputato Andrea Vallascas questa mattina, nel corso del question time in X Commissione Attività Produttive, è intervenuto anche in merito all'aumento dei prezzi delle materie prime.

“La mancanza di una strategia industriale ha reso il tessuto produttivo del Paese più vulnerabile rispetto alle dinamiche dei mercati internazionali, come l’aumento dei prezzi delle materie prime, e rispetto agli effetti della crisi determinata dalla pandemia. Una grave lacuna per la seconda economia manifatturiera d’Europa e un grave rischio per le imprese italiane costrette a confrontarsi nei mercati globali con operatori stranieri spesso sostenuti dalle politiche economiche dei propri Paesi che, come il caso della Cina, sono sempre più aggressive ed espansive”.

È quanto sostiene il deputato Andrea Vallascas (L’Alternativa c’è) che, questa mattina, nel corso del question time in X Commissione Attività Produttive, è intervenuto in merito all’aumento dei prezzi delle materie prime, sollevando la questione della necessità di definire una politica industriale nazionale, con particolare riguardo al settore manifatturiero.

“La pandemia – spiega Vallascas – non era prevedibile, così come non erano prevedibili gli effetti sulle economie mondiali. Ma sicuramente la mancanza di una strategia industriale nazionale ha reso più vulnerabile il nostro tessuto produttivo di fronte agli effetti della crisi. E una conferma di questo è propria la dinamica dell’aumento dei prezzi e della scarsità delle materie prime, dinamica che ci ha colto impreparati”.

“La politica industriale – aggiunge – non è solo salvaguardare le catene del valore, come anche stamattina ha ribadito il rappresentante del Governo. Così come il PNRR non può essere spacciato per una strategica di politica economica, anche perché interviene proprio per superare la fase di crisi”.

“Sviluppare una politica industriale significa saper prevedere e anticipare gli scenari, individuando gli asset strategici su cui puntare e le filiere produttive da monitorare e salvaguardare: dalle risorse finanziarie, alla formazione delle persone, all’approvvigionamento delle materie prime, alla produzione e alla collocazione nei mercati. Tutto questo è necessario per non soccombere alle economie rampanti”.

