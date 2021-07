Domenica al Teatro di Quartucciu va in scena “Cada Die Teatro – Il Respiro del Vento”

Torna a Quartucciu Sere d’estate edizione 2021. Da luglio a settembre un ricco calendario di eventi, per adulti e bambini, a Quartucciu al Teatro Olata dalle ore 21.30 e alla borgata di Sant’Isidoro. Voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale e organizzato in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, il calendario è stato pensato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti, adulti e bambini.

Le proposte includono infatti il teatro, la parte dei laboratori e della creatività, la comicità, la musica e la letteratura.

DOMENICA 25 luglio, ORE 21.30. CADA DIE TEATRO, in IL RESPIRO DEL VENTO di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi (regia), collaborazione alla drammaturgia Alessandro Lay. C’era una volta un villaggio vicino a un grande lago. Certe sere il cielo si rifletteva sull’acqua e colorava le case e i suoi abitanti d’azzurro e di blu.

advertisement

Ma un giorno smise di piovere e il lago si prosciugò. L’anziano del villaggio chiamò un ragazzo: “Guarda il cielo Alizar, il nostro lago ora è lassù, tu dovrai riportarlo quaggiù.” Alizar prima di partire andò dalla sua amata Mounia e sotto il Grande Albero si scambiarono una promessa d’amore.