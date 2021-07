Il brano, insieme ai già editi Ultra e GT, anticipa la prossima uscita dell’EP del giovane producer fiorentino. Come i precedenti singoli, Storyboard riconferma nel panorama nazionale la scena di Firenze come una delle più attive ed importanti. Al fianco di Pashabeats, questa volta, troviamo il noto rapper veronese Jamil e il fiorentino Parola Vera. I due artisti si alternano su un beat dall’attitudine street, le loro liriche vengono esaltate dalla produzione risultando perfettamente cucite sulla base, mentre le tematiche affrontate sono di quanto più calzante con la sonorità del brano.

Grazie a Dome Recordings, la scena toscana continua a trovarsi al centro del panorama rap nazionale e con la presenza di Jamil in questo brano si trova, ancora una volta, a stretto contatto con uno dei suoi artisti più in vista. Storyboard è disponibile su tutti i digital store e su YouTube con il videoclip ufficiale diretto da Framed Music/ Director Spectaculum dal 23 luglio 2021. advertisement CREDITS Registrato a: Firenze presso il Dome Recordings Studio

Produzione: Pashabeats

Mix e master: Reizon (808 Building Milano) BIO Pashabeats è un giovane produttore musicale ed artista di Firenze. Ha collaborato con cantanti e rapper di tutta la sua regione, tra cui, fra i più noti: Parola Vera, Kanova, Leon Branco, Tierre, diventando un punto di riferimento sul territorio. Ha inoltre prodotto anche artisti internazionali come Doxx (rapper francese), collaborazione che gli è valsa diversi milioni di streaming. Nel 2020 ha intrapreso la sua carriera da solista autoproducendo il suo primo singolo Slowly (pubblicato da DYNMK, canale YouTube con 1 milione di iscritti), nello stesso anno, ha firmato per Dome Recordings diventando il produttore ufficiale della label. Nelle sue tracce sono spesso ospiti i vari componenti del roster Dome Recondings, attualmente è impegnato in un importante progetto insieme ad uno dei più grandi rapper italiani.