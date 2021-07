Domani al via il Congresso Nazionale Fsp Polizia

Prenderà il via domani, a Pomezia, il Congresso Nazionale Fsp Polizia di Stato, che si celebrerà nei giorni 8 e 9 luglio.

La due giorni sarà aperta, a partire dalle ore 14, dai saluti di rappresentanti del dipartimento della Pubblica sicurezza, e poi politici e parlamentari, a cominciare dal vice capo della Polizia vicario, Maria Luisa Pellizzari.

Dal mondo politico, fra gli altri, il senatore Maurizio Gasparri (FI), anche membro della Commissione Difesa; il deputato Enrico Borghi (Pd), anche componente della Commissione Difesa e del Copasir; il deputato Emanuele Prisco (FdI), anche componente della Commissione Affari costituzionali della Presidenza del consiglio e Interni.

I lavori congressuali, poi, saranno preceduti da una tavola rotonda, trasmessa anche in diretta streaming, dal titolo “40 Anni dalla Legge 121: Storia di una riforma visionaria e di diritti ancora negati”. A questo incontro, che avrà inizio alle ore 16, presso l’SHG Hotel Antonella di Pomezia (RM), e che sarà moderato dalla giornalista Valentina Bisti, parteciperanno il Capo della Polizia, Lamberto Giannini; il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli; il ministro per le Pari Opportunità e la famiglia, Elena Bonetti; il sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno con delega per le materie di competenza del dipartimento della Pubblica sicurezza, Nicola Molteni; il Segretario generale Fsp Polizia, Valter Mazzetti.

“Questo importante appuntamento – afferma Mazzetti – sarà l’occasione non solo per un doveroso confronto democratico all’interno della nostra organizzazione sindacale, ma anche per una riflessione profonda sui mutamenti socio-politici in atto e sulla conseguente necessità di modernizzare il sindacato, facendo nostra una ‘prospettiva allargata’ capace di coniugare i diritti dei poliziotti con la tutela dei bisogni dei cittadini, garantendo al tempo stesso più elevati standard di crescita democratica e di sviluppo economico”.