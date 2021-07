Domani ad Alghero la scrittrice italo-siriana Asmae Dachan

Una sensibile testimonianza sullaattraverso il, uno sguardo suglisublimati da volume fotografico con prefazione di, e infine l’della volta celeste dalseguendo i versi della. Sono tre eventi di grande fascino checaratterizzeranno il calendario del festival letterario “Mediterranea” organizzato dall’negli spazi dell’, l’autrice italo-siriana, in compagnia di, presenta la raccolta di poesie “” (L’erudita), un percorso nella memoria tra scenari di guerra, sofferenza e amore. Esperta di Medio Oriente, diritti umani e dialogo interreligioso, Asmae è giornalista, scrittrice e poetessa conosciuta come la “”, che in una silloge delicata riesce a tratteggiare in versi i sentimenti e le esperienze più tragiche, insegnando a chi legge che soltanto attraverso la memoria si può andare verso il futuro.illustrano “” (Enrico Spanu Edizioni), un volume fotografico che mette a nudo l’aspetto dell’ecosistema tipicamente mediterraneo del paesaggio sardo, corredato della prefazione di. Il fine non ultimo degli autori è quello di rendere sostenibile la produzione libraria, piantando un albero per ogni copia stampata. Enrico Spanu è un reporter freelance che collabora con diverse agenzie nazionali e magazine italiani ed esteri. Lello Caravano è un giornalista con oltre trent’anni d’esperienza, si occupa in particolare di temi legati all’ambiente, al turismo, alle tradizioni popolari.la manifestazione si sposta nel complesso archeologico diper l’della volta celeste. Un’occasione imperdibile per gli appassionati, dal titolo “”, che trae spunto dall’opera di Dante, di cui ricorrono i settecento anni dalla morte. L’iniziativa sarà introdotta da una breve dissertazione diautore defresca edizione sintetica dell’Atlante astronomico della Divina Commedia (). L’esperto accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei numerosi riferimenti astronomici e dei relativi simbolismi mitico-letterari presenti nella poetica dantesca, per poi dare spazio all’osservazione del cielo stellato grazie alla collaborazione della