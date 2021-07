Depau-Bonato e la Porto Cervo Racing nella “top five” del Rally 4 Regioni

Ottimo inizio di stagione per il pilota Marco Depau. Il portacolori della Porto Cervo Racing, in coppia con Corrado Bonato, su una Volkswagen Polo R5, ha chiuso al quinto posto assoluto il Rally 4 Regioni, corso lo scorso weekend, con epicentro Salice Terme (Pv).

“Siamo soddisfatti”, ha detto Marco Depau, “il merito maggiore va al mio co-pilota Corrado Bonato e alla squadra, perché se sono riuscito ad ottenere questo risultato è stato grazie a Corrado che nell’abitacolo trasmette molta tranquillità, e alla squadra che ci ha fornito una macchina bellissima. Siamo stati anche fortunati, la gara non era facile, se riprovassi a farla, non riuscirei ad ottenere questo risultato. Al Rally 4 Regioni, che viene chiamato ‘mondialito’, partecipano equipaggi pavesi, lombardi e piemontesi che conoscono bene la gara e le sue insidie. Sono contentissimo, anche perché non ero interessato alla classifica. Mi interessava capire dove ero io dopo non aver corso per tre anni, e sono molto felice perché un quinto posto a due secondi dal quarto assoluto Paccagnella, comunque una gara dove erano presenti molti piloti che hanno fatto la storia dei Rally. Ringrazio la squadra, il mio co-pilota Corrado Bonato, la Michelin e la Porto Cervo Racing. Se ci saranno i presupposti, sicuramente le prossime gare saranno il Rally Terra Sarda e il Rally Valli Imperiesi”.

Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna