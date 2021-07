Culturefestival 2021: musica jazz, teatro e didattica per la Sardegna

La musica, i luoghi di pregio archeologico e culturale, il teatro, la didattica. È culturefestival 2021, il festival internazionale di jazz organizzato dall’associazione Sardinia Pro Arte fondata e diretta dal musicista Simone Pittau.

La nuova edizione comincia sabato 31 luglio, con concerti in programma e in streaming gratuito sino al 18 dicembre.

Le sonorità e l’atmosfera sono le stesse che da sempre contraddistinguono il culturefestival: jazz, folk, soul e teatro si intrecciano abilmente e determinano il focus dell’ambizioso progetto che, partito da Sanluri, negli anni ha saputo raggiungere numerosi comuni dell’isola, attrarre artisti da tutto il mondo e media internazionali come il London Art e la National Bulgarian Television.

Nel pieno rispetto della normativa anti-Covid-19, ampio spazio viene dato anche quest’anno alla didattica e all’educazione coinvolgendo le scolaresche degli Istituti Comprensivi di Mogoro e Sanluri in un viaggio emozionale di musica e teatro.

GLI OSPITI

La rassegna, che prevede cinque concerti estivi e quattro appuntamenti autunnali, porta in scena le eccellenze della musica isolana e i grandi nomi di quella internazionale.

Si comincia sabato 31 luglio a Gergei con il Francesca Corrias e Paolo Carrus Quintet, che si esibiranno dalle 19 alla Cantina Olianas con un repertorio di standard jazz. Un felice incontro tra un maestro del pianoforte – pioniere della stagione del grande jazz in Sardegna – e la voce più riconoscibile e preziosa della scena musicale di casa nostra. Insieme a loro Filippo Mundula al contrabbasso, Gianrico Manca alla batteria e Massimo Carboni al sax. La stessa formazione, con un repertorio di standard blues, sarà protagonista di un nuovo concerto a Gavoi nella serata di sabato 28 agosto.

Ma il secondo appuntamento di culturefestival è in programma martedì 17, quando alla chiesa di Santa Maria degli angeli di Santu Lussurgiu si esibirà Gustavo Gini. Il musicista argentino, specializzato in composizione, arrangiamenti e produzione musicale di film e serie tv in Argentina e Spagna, andrà in scena con un recital per pianoforte solo.

Dedicata invece alla grande tradizione della musica catalana la serata del 12 settembre, con Franca Masu protagonista al Teatro Centrale di Sanluri. Accompagnata da Sade Mangiaracina al pianoforte, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria, la cantante algherese presenterà al pubblico i brani di Cordemar, il nuovo disco uscito nel 2021.

Sempre a Sanluri, ma il 19 settembre, sarà la volta di “Claude Bolling Suite n.1 per Flauto e Piano Jazz Trio“, con gli artisti della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari: Stefania Bandino al flauto, Francesca Pittau al pianoforte, Sandro Fontoni e Pierpaolo Strinna alla batteria.

Tra ottobre e novembre spazio poi ai grandi artisti internazionali, con tre importanti concerti all’Anfiteatro Comunale di Mogoro. Si comincia sabato 16 ottobre con la Mike Stern-Bill Evans Band, con Mike Stern alla chitarra elettrica, Bill Evans al sax, Tom Kennedy al basso e Nicolas Viccaro alla batteria. Sempre a Mogoro ma sabato 13 novembre, lo stesso Tom Kennedy sarà protagonista di un progetto con il batterista Dave Weckl. Sul palco con loro Bob Franceschini al sax e Stu Mindeman alle tastiere. Ultimo appuntamento il giorno dopo, domenica 14 novembre, con il Kenny Garrett Quintet: Kenny Garrett al sax soprano e alto, Vernell Brown al pianoforte, Corcoran Holt al contrabbasso Rudy Bird alle percussioni e Samuel Laviso alla batteria.

Il mese di dicembre, infine, sarà dedicato a una fitta serie di concerti rivolti ai ragazzi e alle ragazze iscritti agli Istituti comprensivi di Sanluri e Mogoro.

DIREZIONE ARTISTICA

La direzione artistica del culturefestival è del suo fondare Simone Pittau, sanlurese, violinista

e direttore d’orchestra, che ha debuttato come direttore con la prestigiosa London Symphony Orchestra. Con la stessa orchestra ha varcato gli Abbey Road Studios di Londra per un’incisione discografica che ha ricevuto numerose recensioni internazionali di prestigio. Di rilievo quella del maestro Ennio Morricone che ha espresso parole d’apprezzamento straordinarie sull’interpretazione musicale. Come violinista, fra le tante collaborazioni, vanta anche quella con il maestro Ennio Morricone, con il quale ha suonato in tutto il mondo, partecipando con lui alla realizzazione di tantissimi concerti e alla registrazione di numerose colonne sonore incise su CD e DVD.

PATROCINIO

Il culturefestival vanta il patrocinio artistico di sir Colin Davis, presidente della London Symphony Orchestra sino al 2013, anno della sua scomparsa, e la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone scomparso nel 2020.

IL PROGRAMMA

Sabato 31/07/2021

GERGEI

Cantina Olianas – 19:00

F.CORRIAS/P.CARRUS Quintet

“gli Standards del Jazz”

FRANCESCA CORRIAS – voce

PAOLO CARRUS – pianoforte

Martedì 17/08/2021

SANTU LUSSURGIU

Chiesa di S. Maria degli Angeli – 21:00

Piano Recital

GUSTAVO GINI – pianoforte

Sabato 28/08/2021

GAVOI

Giardino Comunale – 19:00

F.CORRIAS/P.CARRUS Quintet

“Blues Standards”

FRANCESCA CORRIAS – voce

PAOLO CARRUS – pianoforte

FILIPPO MUNDULA – contrabbasso

GIANRICO MANCA – batteria

MASSIMO CARBONI – sax

Domenica 12/09/2021

SANLURI

Teatro Comunale – 21:00

FRANCA MASU

“Cordemar”

FRANCA MASU – voce

SADE MANGIARACINA – pianoforte

SALVATORE MALTANA – contrabbasso

MASSIMO RUSSINO – batteria

Domenica 19/09/2021

SANLURI

Teatro Comunale – 21:00

CLAUDE BOLLING Suite n.1 per Flauto e Piano Jazz Trio

con gli artisti della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

STEFANIA BANDINO – flauto

FRANCESCA PITTAU – pianoforte

SANDRO FONTONI – batteria

PIERPAOLO STRINNA – batteria

Sabato 16/10/2021

MOGORO

Anfiteatro Comunale – 21:00

MIKE STERN / BILL EVANS BAND

Featuring

TOM KENNEDY & NICOLAS VICCARO

MIKE STERN – chitarra elettrica

BILL EVANS – sax

TOM KENNEDY – basso

NICOLAS VICCARO – batteria

Sabato 13/11/2021

MOGORO

Anfiteatro Comunale – 21:00

DAVE WECKL / TOM KENNEDY project

DAVE WECKL – batteria

TOM KENNEDY – basso

BOB FRANCESCHINI – sax

STU MINDEMAN – tastiere

Domenica 14/11/2021

MOGORO

Anfiteatro Comunale – 21:00

KENNY GARRETT QUINTET

KENNY GARRETT – sax soprano e alto

VERNELL BROWN – pianoforte

CORCORAN HOLT – contrabbasso

RUDY BIRD – percussioni

SAMUEL LAVISO – batteria

Dicembre

Ciclo di concerti negli Istituti comprensivi di Sanluri e Mogoro rivolti ai ragazzi

La rassegna culturefestival è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, assessorati al Turismo e alla Cultura, alla Fondazione di Sardegna, ai Comuni di Sanluri e Mogoro, all’Unione dei Comuni Parte Montis e alcune aziende private.