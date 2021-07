Cuglieri – a Santa Caterina di Pittinuri, ritorna il Mercato contadino di Campagna Amica

Il mercato di Campagna amica ritorna presso le marinerie di Cuglieri. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno (nonostante le problematiche legate al covid), il mercato contadino si ripropone come strumento di servizio per residenti, vacanzieri isolani e turisti.

A partire da mercoledì 14 luglio, presso la borgata di Santa Caterina di Pittinuri, nell’ ampia piazza del Centro Sociale, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 13.00, per tutto il mese di luglio e agosto si potranno acquistare le produzioni locali stagionali e di qualità. Dal miele ai formaggi ovini, dalla frutta alla verdura, dalla cosmesi ai legumi, dall’ olio allo zafferano, un buon ventaglio di prodotti a disposizione dei consumatori. Ringraziamo la sensibilità dell’amministrazione presieduta dal sindaco Gianni Panichi – afferma il direttore provinciale di Coldiretti Emanuele Spanò – che consente ai produttori di Agrimercato Oristano di ritornare nelle borgate marine di Cuglieri. Il Mercato, oltre a rappresentare uno strumento di servizio per la comunità locale ed i vacanzieri si propone come luogo per valorizzare e diffondere le tante peculiarità della nostra agricoltura.

Il nostro intende essere anche un segnale di speranza e ottimismo – spiega il presidente provinciale Coldiretti Giovanni Murru – Proprio in una località turistica, a testimoniare il forte legame tra produzioni agricole e vacanzieri, il mercato contadino è un segnale di come le attività devono andare avanti ed il cibo, che le aziende non hanno mai smesso di produrre, si pone come ambasciatore di un auspicato ritorno alla normalità.