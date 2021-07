Corpi in Movimento, sabato Spellbound dà spettacolo all’ex Cava di Sennori

Un palcoscenico mozzafiato sul Golfo dell’Asinara per la prestigiosa compagnia di danza romana che il 3 luglio porta in scena Francesco Sgrò

SASSARI. Uno palcoscenico fuori dal tempo dove le uniche materie prime ora sono fatte di cultura, arte e divertimento. L’ex Cava di Tufo a Sennori sabato 3 luglio sarà il palcoscenico esclusivo del secondo appuntamento di “Corpi in movimento 2021”, il festival della danza che per l’occasione porta in scena la compagnia romana Spellbound, in una location mozzafiato sul Golfo dell’Asinara.

Lo spettacolo si intitola “Nel Tempo. Un assolo per due corpi”, e sarà interpretato dall’autore e coreografo Francesco Sgrò grazie alle musiche dal vivo di Pino Basile, per una produzione realizzata con il contributo del Ministero della Cultura.

L’ARTISTA. Acrobata, giocoliere e performer diplomato alla scuola di Circo contemporaneo Flic, Francesco Sgrò vanta un lunghissimo curriculum di artista performativo. Ha studiato chitarra classica al Conservatorio di Torino e approfondito la sua formazione artistica in teatro e danza con l’idea di cercare, attraverso la conoscenza delle discipline dello spettacolo, un’ampia versatilità artistica.

LO SPETTACOLO. L’opera in programma a Sennori rappresenta il tempo di una conversazione eccezionale tra due artisti amici da anni, intrisa di un insieme di sogni, un susseguirsi d’idee, sentimenti e scherzi a volte anche di cattivo gusto. “Benvenuti al circo dunque, dove il circo non c’è”: la danza, le note e le parole si susseguono una dopo l’altra e la conversazione si consuma fino a quando non si ha più nient’altro da aggiungere. A condividere lo spazio sono un musicista sperimentale e un circense sperimentatore. Il sogno si dissolve, lasciando tutto per un attimo di tempo nel vuoto.

Il festival “Corpi in movimento” è organizzato dall’associazione Danzeventi di Sassari, ed è giunto alla diciottesima edizione. La manifestazione è sostenuta dal Mic, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio e la collaborazione della cooperativa Piccoli Passi, del Baretto di Porto Ferro, del Comune di Sennori e della Comes.