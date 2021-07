Corecom: Mura (Pd), Sardegna perde una presidente autorevole

“Con le dimissioni di Susi Ronchi il Corecom della Sardegna perde una presidente autorevole e competente, che ha guidato con equilibrio le delicate funzioni attribuite all’organo di controllo sulle comunicazioni, cruciale negli snodi della vita democratica regionale”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a proposito delle dimissioni di Susi Ronchi, giornalista ex Rai, dall’incarico di presidente del Corecom Sardegna.

“Ronchi va ringraziata anche per il suo impegno espresso per i diritti – aggiunge la parlamentare – e in specie per la parità di genere anche nel mondo delle professioni. Confido che vorrà continuare a offrire il suo contributo di idee e attivismo in favore del progresso civile della comunità regionale”.