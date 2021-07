Conte affonda i colpi ma non la barca

La nuova ricostruzione – La riforma Cartabia della giustizia e gli effetti della sindrome di potere

Proprio per la stima che proviamo non da oggi per Conte ci permettiamo di suggerirgli di non scherzare con il fuoco. Non esistono governi Draghi bis o con una nuova maggioranza politica.

Solo un governo di tregua nazionale può fare la fatica di cambiare il Paese per l’oggi e per il domani in un tempo ristretto come è necessario. Conte ha un futuro di traghettatore dei grillini verso l’Europa e la sinistra italiana facendo uscire il movimento dal mondo della irrealtà. Questa è la sua grande sfida politica e solo lui può riuscirci